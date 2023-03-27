Раскрыта причина стирания истории московских панков в начале нулевых

О причинах стирания истории московских панков в беседе с «Мослентой» рассказал художник, организатор выставок, антрополог, панк Миша Бастер.

В начале 2000-х, по словам Бастера, все образы панков его поколения были стерты. Если ранее все происходило в рамках советских рок-клубов и для панк-деятелей музыка была больше жестом, частью политики локальной культуры, инструментом, который позволял что-то взломать, пошуметь, создать проблему, то в середине 90-х все имело другую направленность.

В постсоветское время стали популярными группы «Пурген» и «Оргазм Нострадамуса». Артисты начали продавать свою музыку на носителях. Для поп-панк-групп настало эстрадно-музыкальное время.

Ранее москвич опроверг существование панка.