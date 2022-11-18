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16:40, 18 ноября 2022
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Названа предварительная причина убийства женщины на юге Москвы

Названа предварительная причина убийства женщины на юге Москвы
Фото: ГСУ СК России по г. Москве

Следователи назвали предварительную причину убийства 29-летней женщины, чье тело было найдено утром в пятницу, 18 ноября, на юго-западе Москвы. Об этом сообщает Главное следственное управление СК России по столице.

«Установлено, что потерпевшая познакомилась с подозреваемым незадолго до случившегося, и у них был конфликт на почве личных отношений в связи с тем, что девушка не отвечала взаимностью на его знаки внимания», — говорится в сообщении.

Подозреваемого и его сообщника удалось задержать на территории Тамбовской области. Им оказался 25-летний мужчина.

Telegram-канал «МВД Медиа» опубликовал видео с задержания предполагаемого преступника. На ролике мужчина заявляет, что не знает, за что его задержали.

Ранее стало известно, что тело убитой ножом молодой женщины было обнаружено на парковке у дома, где она проживала. Позже сообщалось, что накануне она по телефону заявляла о преследовании и угрозах со стороны знакомого.

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