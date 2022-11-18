Названа предварительная причина убийства женщины на юге Москвы

Следователи назвали предварительную причину убийства 29-летней женщины, чье тело было найдено утром в пятницу, 18 ноября, на юго-западе Москвы. Об этом сообщает Главное следственное управление СК России по столице.

«Установлено, что потерпевшая познакомилась с подозреваемым незадолго до случившегося, и у них был конфликт на почве личных отношений в связи с тем, что девушка не отвечала взаимностью на его знаки внимания», — говорится в сообщении.