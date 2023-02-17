Названа причина закрытия районных ЗАГСов Москвы

«Дело в том, что построенные еще в 1960-1980 годах районные ЗАГСы на сегодняшний день устарели. Их интерьеры и вся обстановка не отвечают требованиям времени и ожиданиям столичных жителей», — говорится в материале.

По данным организации, в последнее время церемонию регистрации брака в районных ЗАГСах выбирали менее 10 процентов молодоженов, в связи с чем было принято решение о приостановлении проведения здесь церемоний.

Ранее сообщалось, что в 2022 году москвичи побили столетний рекорд по количеству зарегистрированных браков.