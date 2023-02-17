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13:50, 17 февраля 2023
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Названа причина закрытия районных ЗАГСов Москвы

Названа причина закрытия районных ЗАГСов Москвы
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Причину закрытия районных столичных ЗАГСов назвали «Мосленте» в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы. Стало известно, что в наши дни ни в одном подобном учреждении зарегистрировать брак не получится.

«Дело в том, что построенные еще в 1960-1980 годах районные ЗАГСы на сегодняшний день устарели. Их интерьеры и вся обстановка не отвечают требованиям времени и ожиданиям столичных жителей», — говорится в материале.

По данным организации, в последнее время церемонию регистрации брака в районных ЗАГСах выбирали менее 10 процентов молодоженов, в связи с чем было принято решение о приостановлении проведения здесь церемоний.

Ранее сообщалось, что в 2022 году москвичи побили столетний рекорд по количеству зарегистрированных браков.

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