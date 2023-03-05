Раскрыты причины построить новые мечети в Москве

Причины построить новые мечети в Москве раскрыл в беседе с «Мослентой» первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Дамир Мухетдинов. По его мнению, пяти работающих в столице мечетей недостаточно, так как в городе проживает около трех миллионов мусульман.

«И если совершать положенный по заветам ислама пятикратный намаз можно и не в мечети, то собираться на пятничную молитву в мечетях верующим сложно, а это святой долг каждого правоверного мусульманина», — объяснил он.

Собеседник добавил, что даже если в городе произойдет существенное сокращение рабочих мигрантов, такого количества мечетей, что есть сейчас, все равно будет недостаточно.

«Сейчас мы видим, как на площадках перед мечетями и на соседних улицах иногда бывает не пройти из-за количества собравшихся там верующих», — сказал Дамир-хазрат, отметив, что ситуация усугубляется во время больших праздников.

Ранее в СМИ появились слухи, что в спальном районе столицы будет возведена крупнейшая мечеть в городе. Эта информация напугала горожан.