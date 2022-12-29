Раскрыты причины появления одной из самых известных «заброшек» Москвы

Причины появления одной из самых известных «заброшек» Москвы — не работавшей почти 40 лет эскалаторной галереи на Воробьевых горах — раскрыла «Мослента».

Вместе со станцией метро «Ленинские горы» (такое название до 1999 года носили «Воробьевы горы») эскалаторную галерею закрыли в 1983-м. Пользоваться ей на тот момент было небезопасно: из-за оползней стены покрылись трещинами, галерея пришла в аварийное состояние.

Со временем все эскалаторы галереи демонтировали, верхний павильон снесли, а вход в оставшийся нижний павильон замуровали. На фотографиях, которые публиковали в сети залезавшие туда через окна любители «заброшек», эскалаторная галерея выглядела как декорация к фильму про постапокалипсис.

Попытки отреставрировать и перезапустить галерею долгое время ничем не заканчивались. Сначала ее планировали открыть одновременно с отремонтированной станцией метро. В 2000 году было подписано впоследствии отмененное постановление правительства Москвы о проведении восстановительных работ. В декабре 2002 года обновленная станция открылась, но галерея так и оставалась в руинах.

Ранее был раскрыт адрес заброшенного вестибюля одной из станций московского метро. Сейчас сооружение не используется по назначению.