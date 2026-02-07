Приход весны в Москве отодвинулся

Москвичам пока рано убирать зимние куртки, предупредили синоптики. Устойчивая весна в столице ожидается не раньше третьей декады марта, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, ориентиром станет астрономическая весна, которая придет в Москву 22–23 марта. После этого можно будет говорить и о начале метеорологической весны. Эксперт подчеркнула, что эти два периода, как правило, наступают почти одновременно, поэтому рассчитывать на по-настоящему теплую погоду раньше конца марта не стоит.

Позднякова уточнила, что речь идет не только о столице, но и о большинстве регионов Центральной России. До наступления последней декады марта в погоде продолжат доминировать зимние и переходные условия, а стабильное весеннее тепло задержится.

Ранее синоптик Михаил Леус заявил, что первые дни февраля в Москве могут стать самыми холодными в XXI веке.