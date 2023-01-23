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07:32, 23 января 2023
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Найден способ повысить привлекательность жилых комплексов Москвы

Найден способ повысить привлекательность жилых комплексов Москвы
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Из офиса продаж квартир на набережной Марка Шагала после завершения работы впервые в столице сделают пространство для горожан. Способ повысить привлекательность жилых комплексов Москвы за счет таких проектов в беседе с «Мослентой» назвал основатель бюро IND Architects Амир Идиатулин.

«Есть хороший пример того, как подобные павильоны строили в Нью-Йорке, в районе Хадсон-Ярдс. Там девелопер выходил за рамки строительства жилья, делая еще и интересные павильоны для активного времяпрепровождения. Интеграция таких зданий повышала привлекательность квартала», — отметил собеседник издания.

По его словам, павильон, который сейчас проектируется для набережной Марка Шагала в Даниловском районе, также повышает привлекательность места. На крыше здания будет смотровая площадка, на которую можно подняться, понаблюдать за парком.

Павильон будет выполнять общественную функцию — там будут созданы многофункциональные пространства, в которых может расположиться галерея или зал для лекций.

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