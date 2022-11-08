Московский предприниматель назвал главный признак успеха российских дизайнеров

Московский предприниматель, создатель собственного бренда одежды Илья Лапинский в беседе с «Мослентой» назвал главный признак успеха российских дизайнеров. По его словам, их начали копировать зарубежные продавцы.

«Вкус российских дизайнеров и предпринимателей, работающих в модной индустрии, их умение не только цеплять, но и предвосхищать тренды настолько мощные, что Китай уже нас копирует. Это серьезный показатель того, что мы движемся в правильном направлении», — пояснил предприниматель.

Как отмечает Лапинский, на том же китайском маркетплейсе «Алиэкспресс» можно увидеть множество копий мировых брендов одежды, в том числе российских производителей. Китайские продавцы находят то, что может вызвать интерес, штампуют копии и выкладывают на своих площадках за смешные деньги — рублей за 400 в закупке, продолжил он.

«Иногда происходят забавные случаи. Люди видят эту одежду на "Али", а потом идут к дизайнеру, который изначально ее придумал, и говорят ему: "Ага! Мы раскусили тебя! Ты нас обманываешь! Сам покупаешь на "Алиэкспресс", а нам продаешь втридорога!". Нам, в частности, такое тоже писали. Люди просто не понимают, что китайцы действительно копируют русских», — поделился собеседник в интервью.

Ранее сообщалось, что более 80 процентов россиян поддержало возвращение советских брендов.