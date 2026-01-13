Признанного самым красивым в мире кота покажут в Москве

Признанный самым красивым котом в мире абиссинец Дарлен Флер Далмор Блэк, скорее всего, предстанет перед москвичами в феврале 2026 года. Об этом РИА Новости сообщила хозяйка животного Дарья Грузинова.

Она рассказала, что в настоящий момент кот находится «на перерыве после откатанного сезона». Однако после отдыха он появится на выставке «Золотая лапа» в Гостином дворе в российской столице.

Абиссинский кот Дарлен Флер Далмор Блэк возглавил рейтинг Всемирной федерации кошек за 2025 год, набрав более 19,7 тысячи баллов.

Ранее московские ветеринары спасли кошку по кличке Нора, которая упала с восьмого этажа. Ей провели операцию по остеосинтезу с использованием металлических пластин после тяжелого перелома.