В Москве спасли упавшую с 8-го этажа кошку

Московские ветеринары спасли кошку по кличке Нора, которая упала с восьмого этажа. Ей провели операцию по остеосинтезу с использованием металлических пластин после тяжелого перелома, сообщает ГБУ «Мосветобъединение» в своем Telegram-канале.

Как уточнили в учреждении, кошку после падения с восьмого этажа отвезли в одну из ветклиник, где ей оказали первую помощь и стабилизировали состояние, однако Норе была необходима операция по остеосинтезу из-за сломанной лопатки. Впоследствии в Мосветстанции кошке-метису провели стабилизацию линии перелома за счет установки Т-образной пластины.

«Остеосинтез с использованием металлических пластин позволяет сократить сроки реабилитации животного, дает возможность ранних физических нагрузок на травмированную конечность», -- рассказал ведущий ветеринарный врач, хирург-ортопед Мосветстанции Александр Степанов.

Нора успешно перенесла операцию и встретила Новый год уже в хорошем состоянии. По прогнозам ветеринаров, пациентка сможет бегать и прыгать уже через несколько недель.

