Названа главная проблема знаменитой Ямы в центре столицы

О главной проблеме знаменитого амфитеатра на Хохловской площади в центре столицы, называемого в народе Ямой, рассказала в беседе с «Мослентой» ведущая Telegram-канала «Про странствие жизни», архитектор Нина Гринько.

По словам москвички, в Яме сформировалось общественное пространство, где проводились музыкальные концерты и мастер-классы. Но на все происходящее влияла возможность распития алкогольных напитков, которую не пресекали даже проезжающие мимо сотрудники госорганов. Так, в Яме стали появляться люди разных психотипов, в том числе и те, кто по своей натуре хочет внимания, шоу и драки, отметила Гринько.

Ранее москвичи обсудили снос культового бара «гламурных нулевых» в центре столицы.