Логопед назвала самую распространенную проблему с речью у людей в Москве

Логопед Дарья Чистякова в беседе с «Мослентой» назвала самую распространенную проблему с речью у людей в Москве. По ее словам, это картавость.

«В современном мире у людей все чаще и чаще встречаются разные нарушения речи. Но все-таки больше всего у нас по-прежнему картавых людей. Звук "р" — самый сложный для постановки», — объяснила специалист и отметила, что некоторые люди настолько привыкли произносить его неправильно, что даже после занятий с логопедом и проработки проблемы продолжают разговаривать с нарушением, так как очень уж сроднились со своим дефектом, и им так удобнее.

Эксперт рассказала, что количество детей с нарушениями речи растет каждый год и в столице это наиболее заметно. Причины, по ее словам, могут быть разные: патологии, полученные при родах, ритм жизни, особенности воспитания, состояние окружающей среды, незрелость артикуляционного аппарата.

Ранее логопеды отделения медицинской реабилитации РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Марина Прожега и Инесса Тимерханова раскрыли причины заикания у детей.