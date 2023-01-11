Пассажиров столичного транспорта защитят от «проблем из-за рубежа»

О защите пассажиров столичного транспорта от «проблем из-за рубежа» рассказал «Мосленте» заместитель мэра города в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

«В первой половине 2023 года у пассажиров московского транспорта появится виртуальная "Тройка" на базе российских технологий. Цифровой аналог "Тройки" можно будет выпустить в личном кабинете приложения "Метро Москвы". На нее можно будет покупать большинство билетов, которые у нас есть в тарифном меню», — заявил Ликсутов.

Заммэра объяснил, что купленный таким образом билет будет представлен в виде QR-кода, который для оплаты проезда нужно будет отсканировать на турникете метро. Или наоборот, сканировать смартфоном QR-код, появившийся на валидаторе наземного транспорта.

В основе этого лежат исключительно российские разработки, поэтому система полностью защищена от любых проблем из-за рубежа, подчеркнул Ликсутов.

Ранее открытие 14 новых станций метрополитена в 2023 году москвичам анонсировали в департаменте строительства столицы. Три из них откроются на Северо-Восточном участке БКЛ.