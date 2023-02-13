Названы выставленные на продажу исторические здания в Москве

Исторические здания в Москве, выставленные на продажу, назвала «Мослента» в материале, посвященном самым ярким предложениям на рынке. Стоимость указанных лотов начинается от 62,6 миллионов рублей — столько просят за один этаж Дома Ярошенко в Подкопаевском переулке, это одно из старейших жилых зданий в столице.

Кроме того, сейчас в Москве продаются палаты дьяка Адриана Ратманова конца XVII века, особняк Бачуриной-Смирновой в стиле модерн конца XIX века, два выявленных объекта культурного наследия — главный дом городской усадьбы Кулаковых и здание 1-го общежития Московского императорского университета, а также доходный дом Романова и дом кооператива «Шерстяной работник» — классический пример конструктивизма.

В столице также можно приобрести дом начала XIX века в Дашковом переулке, принадлежавший директору Румянцевского музея Василию Дашкову. На Чистых прудах третий десяток лет продается знаменитый Дом-яйцо — памятник лужковской архитектуры, который пустует уже 21 год.

Ранее главные сложности при продаже исторического здания в Москве перечислила Анна Кистанова, исполняющая обязанности директора Государственного музея Константина и Виктора Мельниковых.