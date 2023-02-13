Город
00:30, 13 февраля 2023
1 мин.

Названы выставленные на продажу исторические здания в Москве

Названы выставленные на продажу исторические здания в Москве
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Исторические здания в Москве, выставленные на продажу, назвала «Мослента» в материале, посвященном самым ярким предложениям на рынке. Стоимость указанных лотов начинается от 62,6 миллионов рублей — столько просят за один этаж Дома Ярошенко в Подкопаевском переулке, это одно из старейших жилых зданий в столице.

Кроме того, сейчас в Москве продаются палаты дьяка Адриана Ратманова конца XVII века, особняк Бачуриной-Смирновой в стиле модерн конца XIX века, два выявленных объекта культурного наследия — главный дом городской усадьбы Кулаковых и здание 1-го общежития Московского императорского университета, а также доходный дом Романова и дом кооператива «Шерстяной работник» — классический пример конструктивизма.

В столице также можно приобрести дом начала XIX века в Дашковом переулке, принадлежавший директору Румянцевского музея Василию Дашкову. На Чистых прудах третий десяток лет продается знаменитый Дом-яйцо — памятник лужковской архитектуры, который пустует уже 21 год.

Ранее главные сложности при продаже исторического здания в Москве перечислила Анна Кистанова, исполняющая обязанности директора Государственного музея Константина и Виктора Мельниковых.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.