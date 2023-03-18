Стало известно о продаже вина в одной из легендарных аптек Москвы

О продаже вина в одной из легендарных аптек Москвы — аптеке Феррейна на Никольской улице — стало известно из статьи историка и журналиста Валерия Бурта на «Мосленте». Публикация сделана по случаю 200-летия со дня основания знаменитого фармацевтического заведения.

Ассортимент аптеки в дни ее расцвета в XIX веке был весьма разнообразным. Там продавались не только импортные и отечественные лекарства, но также минеральные воды многих сортов, мыло, косметические и парфюмерные товары.

«Торговал Феррейн — не удивляетесь! — и специальными медицинскими винами собственного приготовления», — заявил Бурт.

Историк объяснил, что в лабораториях аптеки проводились различные исследования — делались анализы пищевых продуктов, химической промышленности, воды.

Ранее историк вспомнил о нелегально полученном венке для похорон композитора Сергея Прокофьева, который умер в один день с политическим деятелем Иосифом Сталиным, 5 марта 1953 года.