Дизайнер раскрыла проект идеальной московской школы

Дизайнер, научный сотрудник лаборатории образовательных инфраструктур Московского городского педагогического университета Екатерина Барсукова раскрыла «Мосленте» проект идеальной московской школы. По ее словам, таким учебным учреждением в столице является частная школа «Летово».

По словам научного сотрудника, с начала создания проекта школы команда педагогов плотно сотрудничала с архитекторами, а затем и с дизайнерами. Они совместно обсуждали и создавали элементы пространства, которые в зарубежном проекте не были учтены, и корректировали его.

Барсукова отметила, что в создании рекреации и столовой также принимали участие подростки, которые впоследствии учились в этом учебном заведении. Вместе с ней они сделали оценку пространства школы при помощи разных методик, а после создали проект, в котором отразили конкретные элементы оформления из разных работ.

«Например, был случай, когда один молодой человек нарисовал на проекте рекреации столы, чтобы за ними можно было сидеть компанией в пять-девять человек. Он сказал, что они нужны для репетиций театрального кружка. В том же классе девушка нарисовала подоконники, на которых можно сидеть, смотреть в окно, а третья девушка нарисовала горы на стенах. В итоге проект этой рекреации получился с контурными стилизованными изображениями гор, с "рабочим" подоконником и специальными столами. Но столы я сделала трансформируемыми, а не такими, какими их молодой человек нарисовал. Чтобы, если нужно, их можно было разобрать на более маленькие и использовать в другом процессе — театральный кружок ведь не каждый день репетирует. Проект очень понравился и был внедрен», — поделилась собеседница в интервью.

Ранее стало известно, что в московских школах появились службы примирения.