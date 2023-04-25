Раскрыта программа авиационного фестиваля «Небо: теория и практика»

Во время фестиваля пройдет второй этап Drone Sports League 2023 — чемпионата крупнейшей в России лиги по гонкам на спортивных квадрокоптерах, в котором примут участие более 80 профессиональных спортсменов дрон-рейсинга из двадцати регионов страны.

Сама фестивальная территория будет тематически поделена на зоны, посвященные разным направлениям — космосу, образованию, детям, музейным проектам и другому. Каждая из них включает площадки-участников авиафестиваля, где гости смогут найти себе занятия по интересах, узнать что-то новое и интересно провести время. Например, для посетителей всех возрастов будет открыта большая экспозиция уникальных самолетов и вертолетов, парапланов, новинок малой и частной авиации — зрители увидят в общей сложности больше ста единиц летной техники. В тренировочной зоне можно будет принять участие в открытых уроках летных школ и попробовать свои силы на авиатренажерах и симуляторах.