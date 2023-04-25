Раскрыта программа авиационного фестиваля «Небо: теория и практика»
В подмосковной Балашихе пройдет крупнейший авиафестиваль «Небо: теория и практика».
Крупнейший независимый авиационный фестиваль России «Небо: теория и практика» пройдет на территории подмосковной Балашихи на аэродроме «Черное» 27 и 28 мая. Организаторы мероприятия, раскрыли «Мосленте» его масштабную программу.
«Не так уж и важно, станет наш юный гость пилотом, инженером или промышленным дизайнером. Может, он создаст новый спутник или уникальное программное решение. Возможно, станет оператором беспилотника и будет исследовать морские глубины или снимать кино. Наша задача — проявить в нем интерес. Зажечь глаза и удивить, рассказать, что мечтать и создавать — это самое увлекательное, что может быть в жизни»
В рамках фестиваля традиционно состоятся Чемпионат Московской области по вертолетному спорту и Кубок Московской области по спорту сверхлегкой авиации. Большую программу готовит Федерация планерного спорта России.
Помимо этого, гостей ждут выступления парашютистов и мотопарапланеристов, воздушные трюки от чемпионов Европы и мира, полеты рекордсменов и выступление единственной в мире пилотажной группы на реактивных планерах «Восходящий поток».
Во время фестиваля пройдет второй этап Drone Sports League 2023 — чемпионата крупнейшей в России лиги по гонкам на спортивных квадрокоптерах, в котором примут участие более 80 профессиональных спортсменов дрон-рейсинга из двадцати регионов страны.
Сама фестивальная территория будет тематически поделена на зоны, посвященные разным направлениям — космосу, образованию, детям, музейным проектам и другому. Каждая из них включает площадки-участников авиафестиваля, где гости смогут найти себе занятия по интересах, узнать что-то новое и интересно провести время. Например, для посетителей всех возрастов будет открыта большая экспозиция уникальных самолетов и вертолетов, парапланов, новинок малой и частной авиации — зрители увидят в общей сложности больше ста единиц летной техники. В тренировочной зоне можно будет принять участие в открытых уроках летных школ и попробовать свои силы на авиатренажерах и симуляторах.
Ученые, космонавты и инженеры будут рассказывать об изучении межзвездного пространства и познакомят с проектами современных частных космических компаний, а также представят новые модели ракет и спутников. В тематической зоне можно будет посмотреть в телескоп на солнце, получить мастер-класс по астрономической фотографии и потрогать настоящий космический аппарат.
На фестивале традиционна предусмотрено большая детская программа — от развлечений для самых маленьких до самостоятельной сборки ракеты в большой детской зоне. Будет работать даже детский аэродром. Под руководством диспетчера юные пилоты будут моделировать полет своих самолетов в различных метеоусловиях.
Для гостей будет работать фуд-зона с кухней разных страны. Посетители смогут попробовать греческий гирос, испанские чуррос, паназиатские блюда и многое другое.