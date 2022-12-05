Назван способ создания удобного пространства для ребенка в детском саду

Способ создания удобного пространства для ребенка в детском саду назвала «Мосленте» ведущий научный сотрудник «Лаборатории развития ребенка» Московского городского педагогического университета, психолог Ольга Шиян. По ее словам, в дошкольных учреждениях лучше устанавливать подиумы и компактную, легко собирающуюся спальную мебель.

«Подиумы в свою очередь могут быть использованы для игры в течение дня. Спать на таких конструкциях тоже можно. Ярусные кроватки или кроватки каскадом могут быть как игровым пространством, так и спальней во время тихого часа», — рассказала о преимуществах такого подхода психолог.

Шиян подчеркнула, что эффект от новшеств в детских садах зависит от поведения сотрудников и воспитателей. «Новые решения и новое оборудование просто не срабатывают, если педагоги, работающие с ними, не видят в них ценности. Когда люди не знают, как работать с пространствами для игр, или не понимают ценности движения для детей, ничего не получается. Есть примеры, когда в группе сделаны подиумы, но воспитатели запрещают на них залезать», — привела пример специалист.

Ранее стало известно о новом способе строить детские сады в Москве. Вместо разравнивания площадки специалисты решились на создание многоуровневого пространства, сообщил ведущий архитектор бюро IND architects Александр Аляев.