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08:31, 27 ноября 2022
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Стало известно о самых вкусных пряниках в России

Стало известно о самых вкусных пряниках в России
Фото: Евгений Надалинский / Коммерсантъ

О самых вкусных пряниках, которые можно купить в России, рассказала «Мосленте» Валентина Львова. Стало известно, что их можно найти в Туле.

«Их можно купить на любом углу, от вокзала до сувенирных лавок. Один из главных критериев для покупки — свежесть», — поделилась уроженка оружейной столицы.

Она отметила, что даже простые магазинные пряники в Туле вкуснее, чем те, которые сделаны по тому же рецепту и продаются в Москве. Львова уточнила, что знаменитый музей Тульского пряника достаточно молод — его основали в 1996 году. И самыми важными экспонатами являются печатные доски.

«Ведь почему пряник назывался печатным? А дело в том, что резчики по дереву изготавливали форму, в которой, как гравюра на тесте, потом пропечатывался узор», — пояснила она.

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