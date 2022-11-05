Известная певица раскрыла свой метод работы с психикой

Известная певица, бывшая участницу музыкального дуэта «Мальбэк и Сюзанна» в беседе с «Мослентой» раскрыла свой метод работы с психикой. По словам артистки в этом ей помогает стояние на гвоздях.

«Помимо танцев я практикую еще и гвоздестояние. Прежде всего это концентрация на ощущениях в теле, потому что я очень часто нахожусь в каком-то отлете, живу в голове, вообще я человек мыслительных процессов. Часто меня мои мысли уволакивают куда-то далеко и глубоко. В такие моменты я нахожусь не в себе, а в мечтаниях и фантазиях», — поделилась в интервью Сюзанна.

По словам исполнительницы, во время стояния на гвоздях в голове «все ломается». В какой-то момент начинаются нестерпимые страдания в области ступней, как будто стоишь на раскаленной сковородке. Через три-пять минут тело начинает понемногу расслабляться, все зажимы уходят, развязываются все телесные узлы. Важно работать с психикой именно через тело, пояснила певица.

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