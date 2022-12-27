Врач развеял миф о работе медиков в Новый год

Миф о том, что медики не работают в Новый год в беседе с «Мослентой» развеял заместитель главного врача по медицинской части, заведующий подстанцией № 59, врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова Департамента здравоохранения города Москвы, Евгений Данилов.

«Больше вызовов становится с 3 января. Это связано с убежденностью наших людей, что в первые дни праздников в Москве медицинские учреждения вообще не работают — закрыты поликлиники, больницы, не приедет скорая. Это абсолютно неверный стереотип», — подчеркнул собеседник.

По его словам, и стационары, и поликлиники в праздники работают в измененном режиме, пациентов готовы принимать дежурные специалисты. График работы в праздничные дни все медучреждения публикуют заранее.

Ранее были определены наиболее подверженные травмам в новогодние праздники люди.