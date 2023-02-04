Певица Бьянка назвала свой любимый район Москвы

Свой любимый район Москвы назвала в беседе с «Мослентой» певица Бьянка (Татьяна Липницкая). Таковым оказался район Раменки, расположенный в Западном административном округе столицы.

«Свою первую квартиру в Москве я сняла в районе "Мосфильма". Мне крупно повезло, так как я сразу попала в творческую среду. Жила я, кстати, в самом обычном пятиэтажном доме. Рядом был парк с замечательным озером», — сказала артистка.

Бьянка отметила, что переехала в Москву в 24 года. Тот период у нее ассоциируются у меня с летом и грустью. По ее словам, она оказалась совершенно одна, даже не знала никого из соседей, но при этом была уверенна, что скоро найдет классных друзей и будет «вместе тусить, отдыхать, творить».

Ранее внешний вид певицы Бьянки после операции удивил пользователей сети. На фото исполнительница позирует, сидя в белом халате на косметологической кушетке. На снимке певица выглядит значительно похудевшей и помолодевшей.