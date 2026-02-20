Район Москвы вошел в пятерку мест на Земле с максимумом выпавших осадков

Московский район Внуково оказался в топ-5 мест на планете, где по итогам минувших суток отмечались самые сильные осадки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию.

Так, в указанной местности выпало 25 миллиметров осадков. На первом месте по этому показателю оказался атолл Мауке, входящий в группу островов Кука, где выпало 66 миллиметров осадков. Кроме того, в топе оказались остров Гоф на юге Атлантического океана и Ла-Рош в Новой Каледонии.

Ранее сообщалось, что новый рекорд по количеству осадков за сутки был установлен в Москве.