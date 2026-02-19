Синоптик сообщил о рекордных осадках в Москве

Новый рекорд по количеству осадков за сутки установлен в Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил синоптик Михаил Леус.

«В осадкомеры попал 21 миллиметр осадков (8 миллиметров ночью и 13 миллиметров днем), что существенно выше прежнего суточного рекорда по количеству выпавших осадков, принадлежавшего ранее 1970 году, и это почти половина (49 процентов) от месячной нормы февраля», -- указал специалист.

Он добавил, что рекорды были также установлены в Московской области. В Можайске за сутки выпало 17 миллиметров осадков, а в Коломне — 18 миллиметров, что превышает прежнее достижение этого дня, составлявшее 14 миллиметров и установленное в 2000 году в Можайске и в 1968 году в Коломне.

Ранее на Москву обрушился снежный циклон «Валли».