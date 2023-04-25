Раскрыта история известного российского фастфуда

Сроки появления и историю развития фастфуда в Москве «Мосленте» раскрыл главный редактор портала о бизнесе marketmedia.ru, ресторанный критик и основатель кулинарного конкурса «Приз Радецкого» Дмитрий Грозный.

По его словам, сеть быстрого питания «Ростикс» появилась в столице в 1993 году и развивалась в нашей стране параллельно с KFC. В 2005 году бренды решили объединиться под названием Ростикс-KFC. Тогда же изображение фирменного цыпленка было заменено на полковника Сандерса и в результате в названии остался только KFC. Теперь же, в 2023 году, американская компания Yum! Brands продает свой бизнес в России и привычные всем жаренные крылышки снова будут продаваться под брендом «Ростикс».

Собеседник также напомнил о других точках фастфуда, открывшихся в столице в начале 90-х годов. Так, например, в 1990-м году на Пушкинской площади открылся первый McDonalds' с дорогими по тем временам фирменными бигмаками. В 1993-м году россияне смогли попробовать итальянскую пиццу в «Патио пицца». А в 1996 году — ресторан русской кухни со шведским столом «Елки-Палки».

Ранее москвичи раскритиковали первую вывеску фастфуд-сети Rostic’s.