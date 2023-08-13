Раскрыта причина сделать татуировку с московским храмом

Причину сделать татуировку с храмом Святителя Николая в Кленниках раскрыл «Мосленте» москвич Марк Марцинковский. Рисунок любимого храма на улице Маросейка выбит у него на плече.

Марцинковский пояснил, что с юности любит район Покровки, где находится храм. Во взрослом возрасте он поселился неподалеку. «Почему я набил именно храм Святителя Николая? Это начало пути. Много лет у меня такое: выходишь из метро, видишь его, и все, значит сразу — хорошее настроение. Ты в красивом любимом месте», — заключил собеседник «Мосленты».

Ранее стало известно, что в России стала набирать популярность районная татуировка. Жители страны чаще стали выбирать рисунки на теле с достопримечательностями родных городов.