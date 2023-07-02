Раскрыта программа крупнейшего музыкального фестиваля Подмосковья

Программу крупнейшего музыкального подмосковного фестиваля «Лето. Музыка. Музей» раскрыл «Мосленте» композитор Максим Дунаевский. Мероприятие пройдет с 5 по 9 июля в Истре на территории музея «Новый Иерусалим».

«Главная идея фестиваля — музыка Сергея Рахманинова, со дня рождения которого в этом году исполняется 150 лет. Это великая душа русской музыки», — сообщил Дунаевский. По его словам, в программе ожидаются редко исполняемые сочинения композиторов Александра Глазунова, Анатолия Лядова и Петра Чайковского.

Главным событием фестиваля композитор назвал выступление Большого театра, который представит специально поставленную оперу «Алеко». Кроме того, солисты театра представят зрителям поэму Рахманинова «Колокола».

Ранее Дунаевский сравнил советских студентов с современными. Он заявил об изменившихся нравах молодежи.