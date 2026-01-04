Раскрыты пол и имена трехмесячных капибар из Московского зоопарка

Пол и имена трехмесячных капибар из Московского зоопарка 4 января раскрыли сотрудники организации в Telegram.

«Это оказались две самочки. Им уже дали имена: Симка и Верта. Они появились на свет 18 сентября в многодетной семье у самки Малой и самца Кузьмы. Недавно им исполнилось 3 месяца, они отлично растут и развиваются», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящий момент капибарята весят 8 и 10 килограммов. Они еще питаются материнским молоком, но параллельно едят и «взрослые» корма. В рацион капибар входят апельсины, яблоки, тыква, морковь, листья салата, специализированный комбикорм и кукуруза. Больше всего Симка и Верта любят кукурузу и тыкву.

«Зоологи не хотели подвергать малышей стрессу и не спешили определять их пол. Во время тренингов их приучали к регулярным осмотрам. И вот в возрасте трех месяцев, во время осмотра и пальпации сотрудники определили, что новорожденные — самочки», — приводятся на канале слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

«Это из "Фиксиков" имена», «Там еще Нолик есть», «Они просто сама милота», «Класс!! Они очень милые», — написали в комментариях подписчики канала.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке появились на свет две капибары. Это произошло 18 сентября 2025 года. Первый детеныш появился незадолго до закрытия зоопарка, что можно было увидеть в онлайн-трансляции из вольера капибар. Определить пол новорожденных удастся лишь спустя несколько месяцев, отмечалось в публикации.

Симка и Верта растут в большой семье. Кроме родителей, с ними живут их подросшие сестры — Скарлетт и Лапочка. В феврале 2025 года их мать Малая родила самца, который получил имя Нолик. Недавно он переехал в другой зоопарк. Всего у Малой и Кузьмы родились 11 детенышей, большинство из которых разъехались по другим зоопаркам страны.