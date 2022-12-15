Специалисты сферы услуг назвали самые раздражающие качества клиентов

Самые раздражающие качества клиентов специалисты сферы услуг назвали в опросе сервиса Профи, результаты которого имеются в распоряжении «Мосленты». В исследовании приняли участие 3235 клинеров, ремонтников, сантехников и электриков.

«Результаты опроса показали: больше всего профессионалы не любят, когда у них "стоят над душой" во время работы — этот вариант выбрали 35,4 процента опрошенных. 20 процентов откажутся от следующего заказа клиента, если он "тыкает" и командует. На третьем месте антирейтинга — выпрашивание скидок и торг по мелочам: это назвали неприемлемым 18,8% респондентов», — говорится в пресс-релизе.

8,9 процента опрошенных возмущает непунктуальность клиентов, а 6,2 процентов —изменение отзыва об их работе на сервисе после публикации. Среди других раздражающих факторов в поведении клиента были варианты «встречает мастера нетрезвым» (критично для 5,7 процента респондентов), «негостеприимный: не предложит даже воды» (1,6 процента) и «болтливый» (1,5 процента). В то же время курение в присутствии мастера, неготовность поддержать беседу и слишком домашний вариант одежды почти никого не смущают — каждый из этих вариантов набрал менее одного процента.

При этом, слишком дотошных клиентов не хотят терпеть 36,3 процента мужчин и 31,8 процента женщин. В то же время женщины меньше мужчин готовы мириться с «тыканьем» и командным тоном: такое поведение причиной для отказа от дальнейшего сотрудничества считает почти четверть (24,8 процента) опрошенных женщин и менее пятой части (18,7 процента) мужчин. Зато женщины с чуть большим пониманием относятся к торгу: его категорически не приемлют 16 процентов женщин и 19,5 процентов мужчин.

Главное качество идеального клиента, по мнению опрошенных сервисом профессионалов — спокойствие и способность не стоять над душой во время работ. За этот вариант проголосовали 43,3 процента респондентов. Еще идеальный клиент не грубит и не «тыкает» (15 процентов) и не выпрашивает скидки (11,7 процентов), готов поддержать разговор (10,4 процента) и не опаздывает (8,5 процента).

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