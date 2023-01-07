Православный священник назвал главную причину разговоров о переносе Рождества

Главную причину, по которой все еще продолжаются разговоры о переносе Рождества, в интервью «Мосленте» назвал православный священник, клирик московского храма во имя святителя Николая Мирликийского в Отрадном отец Николай Бабкин.

«Из года в год людей наших беспокоит не столько духовный смысл Рождества, сколько вопрос, когда его праздновать нужно, а когда — нет. Конечно же, это касается не всех верующих. Но для некоторых это ежегодная дилемма, и особенно остро она стоит перед теми, кто соблюдает пост», — рассказал священнослужитель.

По его словам, многим верующим в новогодние праздники, в выходные дни поститься не хочется. Русская православная церковь отмечает Рождество Христово через неделю после Нового года, и каждый раз люди спрашивают: почему нельзя перенести этот праздник все же на 25 декабря? Так всем было бы удобнее. Можно было бы спокойно встретить Рождество, а там и Новый год отметить — поесть, попить, отдохнуть как следует.

Из-за этого выходит, что для части верующих вопрос о глубоком смысле Рождества уступает по важности вопросу о салатах — во главу становится не сам праздник, а способ его празднования, подчеркнул Бабкин.

Собеседник отметил, что здесь стоит вспомнить, что изначально Рождество отмечалось 6 января, в день Богоявления Господня (в светском и Григорианском календаре соответствует 18 января — «Мослента»), на Крещение. В России этот день отмечается в соответствии с традицией, основанной на духовном опыте церкви. Однако это устраивает не всех, заключил он.

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