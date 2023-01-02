Город
09:17, 02 января 2023
1 мин.

Раскрыт размер средних зарплат в популярном городе Золотого кольца

Раскрыт размер средних зарплат в популярном городе Золотого кольца
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Размер средних зарплат в популярном у туристов городе Золотого кольца раскрыла «Мослента».

«Ярославль считается довольно процветающим областным центром. Средние зарплаты здесь держатся на уровне чуть более 40 тысяч рублей, так что уровень жизнь горожан можно считать относительно высоким», — рассказала выпускающий редактор «Мосленты», уроженка Ярославля Анна Поваго.

Она отметила, что жители ее родного города — в большинстве своем очень приветливые и отзывчивые люди. «Навязываться никогда не станут, но, если потребуется помощь, все расскажут и покажут», — поделилась Поваго.

Ранее были определены самые высокооплачиваемые вакансии в Москве. В конце 2022 года наиболее выгодные предложения получили менеджеры в сфере строительства.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.