Раскрыт размер средних зарплат в популярном городе Золотого кольца

Размер средних зарплат в популярном у туристов городе Золотого кольца раскрыла «Мослента».

«Ярославль считается довольно процветающим областным центром. Средние зарплаты здесь держатся на уровне чуть более 40 тысяч рублей, так что уровень жизнь горожан можно считать относительно высоким», — рассказала выпускающий редактор «Мосленты», уроженка Ярославля Анна Поваго.

Она отметила, что жители ее родного города — в большинстве своем очень приветливые и отзывчивые люди. «Навязываться никогда не станут, но, если потребуется помощь, все расскажут и покажут», — поделилась Поваго.

Ранее были определены самые высокооплачиваемые вакансии в Москве. В конце 2022 года наиболее выгодные предложения получили менеджеры в сфере строительства.