Названы разрешенные москвичам перепланировки квартир

Разрешенные москвичам перепланировки квартир назвали в беседе с «Мослентой» специалисты Мосжилинспекции.

«Чаще всего москвичи обращаются для согласования нескольких видов перепланировок. Речь, в первую очередь, идет о переустановке сантехники, разрешениях снять или, наоборот, поставить ненесущую перегородку, установить встроенный шкаф или изменить границы санузлов», — рассказали специалисты. Если владельцы квартиры решили сделать совмещенный санузел вместо раздельного, это также считается перепланировкой, и ее придется узаконить, уточнили они.

«Такие работы, как перенос раковин или плит в пределах помещений, в которых они и были установлены изначально, а также любые манипуляции с ненесущими перегородками не требуют ни разработки проекта, ни его дальнейшего согласования», — заявили эксперты. Если же хозяева квартиры решили установить проем в несущей стене, поменять площадь санузла, ванной или кухни, им придется заказать и предоставить проектную документацию. То же самое касается любых работ, затрагивающих архитектурный облик здания. Один из частных примеров — устройство балконов на первых этажах, добавили собеседники «Мосленты».

«Информация о том, какие стены в вашей квартире являются несущими, а какие нет, есть у управляющей компании. У них находится проект всего дома, так что там смогут по запросу предоставить всю необходимую информацию. Общие рекомендации в данном случае давать неправильно, ведь каждый жилой дом индивидуален», — объяснили эксперты.

По словам представителей ведомства, Минстрой России поддерживает предложения, направленные Мосжилинспекцией. «По нашей инициативе стало допустимым устройство трапов в квартирах. Речь идет об отказе от душевых кабинок в санузлах и создании слива прямо в полу. Раньше подобные работы были под запретом. Мы также предложили разрешить собственникам квартир не делать порожки в санузлах. В первую очередь это нужно для инвалидов», — рассказали они.

Ранее советами о том, как сэкономить деньги при ремонте ванной комнаты, поделился дизайнер свободного пространства, архитектор, концепт-мейкер Александр Осипов. В первую очередь он порекомендовал сохранить старые размеры и планировку.