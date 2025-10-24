Реконструкцию канала имени Москвы собрались начать в 2026 году

Работы по реконструкции канала имени Москвы собираются начать в 2026 году, сообщила пресс-служба министерства транспорта России в Telegram-канале.

«Реконструкцию канала имени Москвы планируется начать в 2026 году. План работ обсудили на выездном совещании под председательством замминистра транспорта Валентина Иванова с участием представителей Росморречфлота и Ространсмодернизации», — сказано в публикации.

В ведомстве рассказали, что модернизирован будет километровый участок между шлюзами № 7 и 8. Там планируется провести реконструкцию русла канала, подходов, палы и дамб, благоустроить прилегающую территорию. Ожидается, что это повысит надежность и безопасность судоходства, указали в минтрансе.

Ранее сообщалось, что реконструкция Центрального Московского ипподрома завершится в 2026 году. «Работы идут полным ходом: реставрация исторического павильона, спортивного комплекса и других объектов», — заявил столичный мэр Сергей Собянин.

Также в октябре стало известно, что в Москве запустят новый круглогодичный речной маршрут. Так, в 2026 году в столице запустят речной маршрут «Киевский — Лужники».