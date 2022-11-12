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08:37, 12 ноября 2022
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Раскрыт способ снизить риск развития рака толстой кишки с помощью еды

Раскрыт способ снизить риск развития рака толстой кишки с помощью еды
Фото: Bakhrom Tursunov / Unsplash

Снизить риск развития рака толстой кишки можно, если внести изменения в свой ежедневный рацион питания. Об этом «Мосленте» рассказал врач-колопроктолог Боткинской больницы столичного Депздрава Вадим Кулушев.

«Взаимосвязь рациона и развития рака толстой кишки доказана многолетними исследованиями. Наиболее высокие показатели заболеваемости отмечались у людей, чрезмерно употреблявших животные жиры и белки, но мало клетчатки. Поэтому важно следить за пропорциональным потреблением мяса и овощей, а также не забывать про цельнозерновые продукты, такие как пшеница, овес, коричневый рис, булгур и другие», — сказал специалист. По его словам, пищевые волокна в клетчатке стимулируют перистальтику кишечника и его своевременное опорожнение, тем самым сокращая контакт стенки с пищевыми канцерогенами.

Чтобы обезопасить себя, нет необходимости категорически отказываться от «вредных» продуктов, считает врач. Он рассказал, что риск развития рака толстой кишки увеличивает именно чрезмерное употребление насыщенных жиров и в больших количествах сахара, красного и обработанного мяса, выпечки из рафинированной муки и фастфуда.

Кроме того, в профилактике заболевания имеет важное место ранняя диагностика, напомнил Кулушев.

Ранее стало известно о влиянии алкоголя и табака на развитие рака толстой кишки. По словам специалиста, вредные привычки не основные причины рака толстой кишки, но могут стать факторами, ускоряющими процесс развития опухоли.

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