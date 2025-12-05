Россияне начали замечать странную «ледяную шерсть» под Москвой

В подмосковных лесах, в том числе в насаждениях Фряновского лесничества в Щелково, люди все чаще стали замечать странную «ледяную шерсть». Россияне задаются вопросом, что это такое. На их неожиданную «находку» обратили внимание в Комитете лесного хозяйства Московской области.

В ведомстве рассказали, что это редкое природное явление, известное как «ледяные волосы». Ключевым фактором образования «морозной бороды», как его еще называют, становится наличие определенного вида гриба Exidiopsis effusa. Именно с его помощью появляются тонкие структуры, которые потом медленно меняются.

Подобное явление впервые было описано метеорологом Альфредом Вегенером в 1918-м. При этом его связь с грибком была полностью подтверждена исследователями только в 2015-м.

Также уточняется, что сейчас для «ледяных волос» созданы идеальные условия. Аномалия происходит, когда есть высокая влажность, нет сильного ветра и присутствует влажная гниющая древесина.

