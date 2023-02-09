Перечислены самые громкие скандалы Третьяковской галереи

Самые громкие скандалы Третьяковской галереи, связанные с именем бывшего директора музея Зельфиры Трегуловой, перечислены в материале «Мосленты».

Самым резонансным событием последних лет стала кража картины русского художника Архипа Куинджи. В январе 2019 года неизвестный похитил полотно «Ай-Петри. Крым». Преступника задержали на следующий же день, но выяснилось, что картина была не застрахована. Более того, она даже не была подключена к сигнализации. 1 февраля картину вернули на выставку. По итогам происшествия обязательным стало требование установки датчиков на все работы временной экспозиции.

Скандал вызвало и внезапное закрытие Трегуловой выставки «Смена декораций» художника Гриши Брускина в марте 2022 года. Выставка открылась 23 марта и должна была продлиться вплоть до 24 июля. Однако в пресс-службе Третьяковской галереи сообщили, что экспозиция закрывается для посещения раньше обещанного срока из-за технических неполадок. Инсталляция была посвящена исследованию действующих, умерших и разлагающихся идеологий.

В мае 2018 года в музее произошла еще одна неприятная ситуация. Мужчина зашел в кафе при галерее, а после этого, находясь в нетрезвом состоянии, отправился в Третьяковку. Там он разбил защитное стекло столбиком ограждения и повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван», в результате холст был порван в трех местах. После этого продажу спиртного в кафе при галерее остановили.

Летом того же года Третьяковка шокировала общественность еще и новыми правилами. Согласно им, обсуждение экспонатов между посетителями приравнивалось к несанкционированной экскурсии, и потому, каждый, что кто-то рассказывал остальным посетителям, должен быть оплатить 5310 рублей в кассу.

Кроме того, из галереи выставили ученых, которые пришли на выставку живописца Василия Верещагина без аккредитации. Возмущенные комментарии москвичей и гостей столицы вынудили руководство Третьяковки изменить правила и оставить искусствоведческие дискуссии бесплатными.

Ранее сообщалось, что главой Третьяковской галереи стала гендиректор Политехнического музея Елена Проничева.