Названы самые московские фильмы 1990-х и 2000-х

Самые московские фильмы 1990-х и 2000-х назвала «Мосленте» директор сети кинотеатров «Москино», член экспертного совета проходящей сейчас в парке «Зарядье» выставки номинантов III Московской арт-премии Наталья Мокрицкая.

Она призналась, что для нее, как для киноведа, Москва 1990-х ассоциируется в первую очередь с творчеством режиссера Бахыта Килибаева и его фильмом «Гонгофер», вышедшим в 1992 году. «Это мистическая сказка про то, как провинциалы приезжают в столицу. Сценарий написали Петр Луцик и Алексей Саморядов. Потом 90-е годы их съели в прямом смысле. Это были действительно выдающиеся драматурги и сценаристы. Сегодня их очень не хватает», — рассказала Мокрицкая.

К числу самых московских фильмов 1990-х собеседница «Мосленты» также отнесла снятую в 1991-м картину «Нога» с Иваном Охлобыстиным в главной роли и вышедшую в 1998-м ленту «Окраина» Петра Луцика.

«Москва 2000-х — это картина "Москва" Александра Зельдовича, фильм "Изображая жертву" Кирилла Серебренникова и, конечно же, "Ночной дозор" и "Дневной дозор" Тимура Бекмамбетова», — продолжила киновед. Бекмамбетов, по ее мнению, показал Москву нулевых как никто другой.

Мокрицкая добавила, что в 2010-х начали снимать много сериалов, самые московские из которых — «Озабоченные, или Любовь зла», «Город соблазнов» и «Сладкая жизнь».

Ранее столичный аниматор Михаил Домбровский рассказал о некогда популярном заведении «Золотая устрица» на Покровке. «Мы называли его "Голубой устрицей" на волне комедий 90-х», — отметил он.