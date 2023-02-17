Названы самые популярные ЗАГСы в Москве

По данным за 2022 год, самыми популярными из них стали Дворец бракосочетания №1, более известный как Грибоедовский ЗАГС (7,5 тысяч заключенных браков за год) Дворец бракосочетания №4 на Бутырской улице (6 тысяч) и Дворец бракосочетания №3 в Текстильщиках (3,8 тысячи).

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин перечислил популярные у брачующихся горожан локации в столице. Это небоскребы «Москва-Сити», гостиница «Националь» и особняк Спиридонова.