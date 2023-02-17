00:16, 17 февраля 2023
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Названы самые популярные ЗАГСы в Москве
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Самые популярные столичные ЗАГСы назвали «Мосленте» в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы. Выяснилось, что чаще всего жители города узаконивают отношения в Дворцах бракосочетания — на них приходится около 60 процентов всех церемоний.
По данным за 2022 год, самыми популярными из них стали Дворец бракосочетания №1, более известный как Грибоедовский ЗАГС (7,5 тысяч заключенных браков за год) Дворец бракосочетания №4 на Бутырской улице (6 тысяч) и Дворец бракосочетания №3 в Текстильщиках (3,8 тысячи).
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин перечислил популярные у брачующихся горожан локации в столице. Это небоскребы «Москва-Сити», гостиница «Националь» и особняк Спиридонова.