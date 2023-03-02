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14:33, 02 марта 2023
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SHAMAN исполнил песню «Самый русский хит» в подъезде многоэтажки

SHAMAN исполнил песню «Самый русский хит» в подъезде многоэтажки
Кадр: SHAMAN / YouTube

Новый клип на песню «Самый русский хит» представил певец SHAMAN (Ярослав Дронов) на своем YouTube-канале. В ролике исполнитель спел под гитару сидя в подъезде многоэтажки.

В клипе, помимо Дронова, снялись подросток, девушка, мужчина в спортивном костюме и бабушка. Они сыграли жильцов дома, услышавших песню SHAMAN с лестничной клетки.

Идею клипа, по данным СМИ, подал сам певец. Сняла ролик режиссер Роза Абдельянц, текст написан авторами Николаем Чебановым и Дилярой Хайруллиной, участниками международного конкурса «АвторА!».

Ранее к родственникам певца пришла полиция по делу о проверке на экстремизм. Заявление с просьбой проверить песню SHAMAN «Я — русский» поступило в Управление уголовного розыска УМВД России по Тульской области.

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