Перечислены улицы в Москве с новой дорожной схемой движения

О новой дорожной схеме движения на московских улицах «Мосленте» рассказал руководитель Центра организации дорожного движения Правительства Москвы Михаил Кизлык.

По словам руководителя центра, на улице Академика Капицы перед пересечением с Профсоюзной улицей будет организована дополнительная полоса для поворота налево, что увеличит пропускную способность участка. На внешней стороне ТТК на улице Сущевский вал от съезда с Рижской площади до Шереметьевского тоннеля количество полос увеличится с пяти до шести, там также сделают островок безопасности.

На Автозаводском мосту добавится пятая полоса движения и левоповоротная полоса перед пересечением с Булатниковской улицей. Кроме того, дополнительные полосы появятся на участке Балаклавского проспекта перед Варшавским шоссе, с Щелковского проезда на Щелковское шоссе, на улице Пудовкина перед пересечением с Мосфильмовской улицей.

На Шмитовском проезде от Третьего кольца до Трехгорного вала пройдет комплексная переразметка. Будет организован левый поворот на Кропоткинский переулок, а с Чистого переулка на Пречистенку.

В Яхромском проезде сделают новую полосу для поворота направо на Дмитровское шоссе, полоса также появится и в поселке Ватутинки на Калужском шоссе по направлению в область. Дополнительная полоса за счет невостребованной встречной планируется на расположенном недалеко перекрестке улицы Академика Харитона и Проектируемого проезда №7166.

Ранее стало известно о количестве новых дорожных развязок в Москве в 2022 году.