Школьница выпила машинное масло и оказалась в больнице под Москвой

В подмосковном Домодедово школьница оказалась в больнице после того, как выпила машинное масло. Об этом сообщает Mash.

Нечастный случай произошел вечером в понедельник, 22 сентября. 12-летняя девочка, как отмечается, попробовала моторное масло по ошибке.

Родители вызвали медиков, а те госпитализировали подростка в домодедовскую больницу. Пациентка находится в состоянии средней тяжести, при этом ее жизни уже точно ничто не угрожает, пишет «112».

