В Подмосковье школьницу ударило током в ванной от телефона с паурбанком, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По сведениям канала, 14-летняя девочка принимала ванну дома, в это время листая что-то в телефоне. Когда заряд смартфона стал садиться, школьница решила подключить его к портативному зарядному устройству — паурбанку. Однако вода попала на провод и ребенка ударило током. Родители обнаружили девочку без сознания с телефоном на груди и вызвали скорую помощь.

Медики доставили девочку в приемное отделение Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля в состоянии средней тяжести. В течение 15 минут у ребенка наблюдалась внезапная кратковременная потеря сознания с утратой мышечного тонуса. «После обработки ожоговых ран мы госпитализировали пациентку в кардиологическое отделение для комплексной оценки внутрисердечной гемодинамики и определения тактики лечения. К счастью, изменений со стороны сердца не было», — рассказала заведующая кардиологическим отделением больницы Альфия Дроздова.

Ребенка уже выписали. Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, как москвичка завела 15 кошек, превратила жилье в свалку и попала в психбольницу. На женщину пожаловались соседи. По их словам, некоторое время назад жители дома пытались добиться, чтобы хозяйка навела порядок, но их требования не были выполнены.