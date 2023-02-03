Стало известно об эффективности штрафов против мата

Об эффективности штрафов против мата стало известно «Мосленте» от лингвиста, доктора филологических наук, профессора и заведующего лабораторией лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик НИУ ВШЭ Максима Кронгауза.

Несмотря на то что и в советское время в литературе присутствовал мат в творчестве отдельных авторов, за последние 30 лет он стал появляться гораздо чаще, отметил специалист и уточнил, что это стало просто общим явлением. Кроме того, в 90-х мат появился и в кино, и в театрах. В этой связи против обсценной лексики были приняты законы, сдерживающие употребление нецензурных слов штрафными санкциями.

«Сегодня мат на экране может закрываться специальным сигналом, но все равно он там есть. Это лишь маскировка. К тому же, если мы смотрим иностранные фильмы, теперь мы можем выбирать звуковые дорожки с переводом — смотреть кино с матом или без него», — сказал Кронгауз.

Ранее объявление с призывом отказаться от мата возмутило россиян.