Сильный пожар вспыхнул в московском бизнес-центре

Сильный пожар вспыхнул утром 25 декабря в бизнес-центре «Варшавская плаза» на юге Москвы, сообщили в столичном МЧС. По данным оперативной службы, огонь охватил 4 этаж, пожарные эвакуируют людей. На месте работают как минимум 65 огнеборцев.

На видео очевидцев видно, как открытый огонь вырывается из окон. По данным Shot, возгорание произошло в кабинете №418 бизнес-центра. Вероятная причина — короткое замыкание. Предварительно, никто не пострадал.

Baza добавляет, что огонь охватил несколько офисов, общая площадь пожара составила как минимум 100 квадратных метров. Спустя некоторое время открытое пламя потушили, но дым продолжал идти из окон, уточнял канал «МК».

В ноябре в элитном жилом комплексе (ЖК) «Lucky» на 2-й Звенигородской улице в центре Москвы произошел пожар. Стоимость квартир в этом ЖК достигает порядка 800 миллионов рублей.