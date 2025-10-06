Силы ПВО уничтожили летевший на Москву беспилотник

Беспилотный летательный аппарат, летевший в сторону Москвы, был уничтожен средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом утром в понедельник сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны сбит один беспилотник, летевший на Москву», — говорится в сообщении.

Градоначальник добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О последствиях их падения на земле Собянин не сообщил.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил защищенность Москвы от ударов Вооруженных сил Украины.