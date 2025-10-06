Опубликовано 06 октября 2025, 11:201 мин.
Силы ПВО уничтожили летевший на Москву беспилотник
Собянин: Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву.
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Беспилотный летательный аппарат, летевший в сторону Москвы, был уничтожен средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом утром в понедельник сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Силами ПВО Минобороны сбит один беспилотник, летевший на Москву», — говорится в сообщении.
Градоначальник добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О последствиях их падения на земле Собянин не сообщил.
