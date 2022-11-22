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00:11, 22 ноября 2022
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Названы ставшие символом 90-х породы собак

Названы ставшие символом 90-х породы собак
Фото: unsplash

Ставшие символом 90-х породы собак назвал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«В девяностые в Москве можно было увидеть множество ротвейлеров, доберманов, кавказских овчарок и американских питбультерьеров: времена были трудные и порой небезопасные, отсюда новые тенденции. Многие горожане предпочитали покупать собак, соответствующих их брутальному образу, другие пытались себя обезопасить и покупали, как им казалось, собак "свирепых"», — сказал Голубев.

По словам кинолога, именно в 90-е появилось понятие «бойцовые собаки», которое путали с официальным названием группы «бойцовых пород». Такие животные являются потомками псов, ранее их выводили для травли других животных. Но сегодня такие собаки мирные, однако есть действительно опасные породы.

Сегодня в России существует перечень потенциально опасных пород собак. Таковыми признаны акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы этих пород.

Ранее кинолог перечислил главные правила воспитания собаки. По его словам, в первую очередь животному нужны твердые правила.

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