Жители столицы назвали символы «ламповой Москвы»

Житель столицы опубликовал в группе «Москва - воспоминания Детства» в социальной сети «ВКонтакте» атмосферный снимок, на котором изображено сфотографированное с улицы окно квартиры на первом этаже жилого дома. Подписчики назвали увиденные в окне герань и игрушечного Деда Мороза символами «ламповой Москвы».

«2006 год. Не помню, где снимал, возможно, в районе Маросейки», — написал автор фотографии и публикации москвич Юрий Зак.

Фолловеры канала умилились душевности фото и оценили мастерство автора. «Так уютно и тепло...», «Как в детстве! Здорово!», «Напоминает старые добрые времена. Окна не пластиковые!», «Грустно», «Очень московская фотка», — отметили юзеры. Кто-то обратил внимание на цветущую герань, отметив, что обычно такие цветы разводят у себя дома бабушки. Другие пользователи написали, что особенно колоритен на картинке Дед Мороз, сделанный еще во времена СССР из ваты.

«О, это же тот самый, с бородой из ваты. У меня был такой, и кажется, что у всех», «Дед Мороз — раритет! Шикарный», «Ламповый Дед Мороз передает нам привет из далекого теперь уже 2006-го», — выразили подписчики свои эмоции. Один из комментаторов подметил, что для полноты композиции не хватает живого кота, а другой пошутил, что Дед Мороз через окно «партизанит, следит за загулявшей Снегуркой».

Ранее москвичи раскрыли мечту своего советского детства. Волну комментариев вызвала фотография c изображением педальных автомобилей производства СССР.