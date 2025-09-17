Синоптик рассказала о теплых зимах в Москве

Зимы в Москве становятся теплее, но это не значит, что каждая зима будет теплее предыдущей, рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, сохраняется подобная тенденция. «Это совершенно не значит, что каждая следующая зима будет теплее, чем предыдущая», — подчеркнула симноптик.

Позднякова ответила на вопрос, действительно ли зимы становятся более теплыми. Как уточнила специалист, по сравнению с предыдущими 60 годами в весенние месяцы температура воздуха в Москве стала выше. На это влияет изменение городского рельефа.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что снежный покров начнет формироваться в Москве к концу ноября.