Раскрыта новая схема мошенничества с квитанциями ЖКХ

Детали новой схемы мошенничества с квитанциями ЖКХ раскрыл «Сбер» в своем Telegram-канале. Злоумышленники рассылают россиянам уведомления о несуществующих коммунальных задолженностях, пользуясь ситуацией с традиционными под конец года перерасчетами платежей.

«Сумма долга — обычно 10-20 тысяч. Если оплатить сразу же, предлагается скидка. Те, кто соглашаются на оплату, не только теряют указанную сумму — мошенники могут получить доступ к банковской карте», — описали уловку мошенников в «Сбере». Кроме того, если письмо осталось проигнорировано, аферист может позвонить, представившись сотрудником управляющей компании (УК).

Россиянам посоветовали убедиться в подлинности подобных уведомлений. Для этого необходимо сверить адрес отправителя в письме и связаться с УК по номеру с официального сайта. Не стоит также раскрывать свои финансовые данные в телефонных разговорах и вводить реквизиты банковских карт в формы после перехода по ссылкам с незнакомых адресов.

Ранее россиянам рассказали о новом способе мошенничества с переводом денег между своими счетами. Присланный аферистами вирус активируется при скачивании из письма, пришедшего по почте или в смс-сообщении.