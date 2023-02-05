Психолог поделился самыми странными случаями из своей практики

Самыми странными случаями из своей практики с «Мослентой» поделился психолог-консультант Алексей Маслов.

«Одна девушка обратилась к психологу. Они успела только написать ему с просьбой о консультации. Девушка не расписывала подробно проблему, с которой столкнулась, потому что планировала поговорить об этом при личной встрече. Но психолог уже по ее кратким сообщениям выдал решение. Клиентке порекомендовали почаще просить партнера заниматься с ней оральным сексом. И все пройдет», — поведал изданию собеседник.

По его словам, такой вариант общения с клиентом является недопустимым. Во-первых, затрагивание сексуальной тематики, все темы «ниже пояса» без запроса со стороны клиента являются грубейшим нарушением профессиональной этики. Во-вторых, такой специалист просто отнесся к девушке с откровенным пренебрежением, отметил эксперт.

Другой случай произошел с очень вежливым, интеллигентным и застенчивым молодым человеком, который не знал, как ему завершить терапию у специалиста, продолжил Маслов. Он уже давно перестал видеть смысл в консультациях, но его специалист постоянно тем иди иным способом призывала его продолжать. Появилось подозрение, что она просто вытягивает из человека деньги. Она вела прием дома, и однажды консультация длилась пять часов. Сама психолог ее не прерывала. Когда, наконец, беседа закончилась, она выставила молодому человеку счет, собственно, сразу за пять сессий.

«И еще пример. В одно модельное агентство, работающее возрастными моделями и моделями плюс сайз, пришла психолог. Начала она с того, что заявила намерение говорить матом. Женщины растерялись, но согласились. Дальше дама заявила, что сейчас всех тут научит, как, простите, наработать ртом на все, что они хотят. Никто об этом не просил, но ее это не остановило», — поделился историей эксперт.

Ушлая дама начала продавать свои услуги, директивно заявляя присутствующим, что им всем по тем или иным причинам необходима длительная терапия. В ход пошел и стандартный прием «вообще-то я стою дорого, но для вас — большие скидки». Несмотря на то, что это откровенно непрофессиональное поведение, многие женщины все же стали к ней прислушиваться, ведь считали ее специалистом, которому виднее. К тому же она довольно точно назвала основные проблемы своих слушательниц. Но этого недостаточно, чтобы быть хорошим консультантом. И если психолог видит вашу проблему, не факт, что он именно вам сможет помочь, отметил специалист.

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